Устойчивое развитие с заботой: торговая сеть помогла более полумиллиону россиян

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

В 2024 году реализованы важные социальные проекты, направленные на помощь людям, содействие здоровому образу жизни, развитие инклюзивности, поддержку местных сообществ и защиту окружающей среды.

С января по декабрь удалось передать свыше 1,1 тыс. тонн продуктов питания для 570 тыс. нуждающихся, помочь 1,5 тыс. россиянам вернуться домой, собрать более 29 млн рублей на лечение 38 детей с тяжёлыми заболеваниями и провести ЗОЖ-олимпиаду для 225 тысяч школьников. Вся эта работа была организована торговой сетью «Пятёрочка» в 2024 году.

Оказываем продовольственную помощь

2024 год для компании стартовал с активного развития программы продовольственной помощи нуждающимся. Проект по фудшерингу, направленный на безвозмездную передачу продуктов с подходящим сроком годности и сокращение пищевых отходов, значительно расширил географию и охватил все торговые точки ритейлера в Мурманске. В общей сложности к концу года к нему подключилось 98 магазинов «Пятёрочка», в том числе все собственные дарксторы в Москве, откуда передаётся расширенный ассортимент, включая бакалею и непродовольственные товары. Общее число благополучателей выросло на 60% по сравнению с 2023 годом — 112 тыс. человек, а весь объём переданных продуктов увеличился в пять раз — до 223 тонн.

Другим важным соцпроектом торговой сети является «Корзина доброты», реализуемая при поддержке благотворительного фонда «Выручаем». В программе принимают участие гости торговой сети, которые покупают продукты в магазинах у дома и жертвуют их в пользу одиноких пенсионеров, семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также бездомных животных. По итогам 2024 года торговая сеть увеличила на 45% объём продовольственной помощи – до 921,1 тонны, который был передан 389 тыс. нуждающимся, из них 71 тыс. – это многодетные семьи. В числе лидирующих регионов по сумме продуктовой поддержки стала Тульская область (119 т), Краснодарский край (73 т), Воронежская область (70 т), Липецкая область (49 т) и Ростовская область (48 т). Всего в продовольственных марафонах приняли участие 82 тыс. волонтёров, среди которых 10 тыс. — это сотрудники «Пятёрочки».

Также «Корзина доброты» помогла 28 приютам, где проживают порядка 8,8 тыс. кошек и собак. По отношению к 2023 году число коробов для пожертвований, расположенных в магазинах ритейлера по всей стране, увеличилось почти в два раза – до 193. Для бездомных животных было собрано 16 тонн корма (рост +50%).

Спасаем жизни детей

На протяжении 10 лет торговая сеть активно развивает благотворительный проект «Конфетка доброты», который помогает тяжелобольным детям. Механика проста: покупатель приобретает леденец на палочке в магазине сети, а пять рублей с каждой единицы продукции перечисляется в фонд «Линия жизни» на оказание необходимой медицинской помощи. В 2024 году общий объём финансовой поддержки составил 29,3 млн рублей (рост +67% к 2023 г.), которые направили на лечение 38 детей из 27 регионов России.

Заботимся об обществе

Одним из главных социальных направлений торговой сети являются «Центры местного сообщества» (ЦМС). В 2024 году проект масштабировался с 1350 до 5000 новых ЦМС в 67 регионах страны. Всего с января по декабрь проведено 12,4 тыс. социальных и культурных мероприятий, в которых приняло участие более 9,3 млн людей по всей России. Наиболее значимыми стали: «День соседей» (180 тыс. участников), «День поэзии» (105 тыс.), фестиваль «Старшие в деле» (более 88 тыс.), а также серия инклюзивных инициатив ко Всемирному дню инвалидов (более 30 тыс. человек). Кроме того, был запущен Всероссийский конкурс соцпроектов «Отличные соседи» с общим грантовым фондом 6 млн руб. Он направлен на поддержку инициатив, которые сделают жизнь в российских дворах и районах более комфортной и дружелюбной. За первые два раунда в прошлом году было подано 379 заявок, 61 проект получил финансовую поддержку.

На базе программы «Пятёрочка с заботой» компания продолжила развивать «Островки безопасности», направленные на помощь потерявшимся или дезориентированным людям. За прошлый год благодаря проекту удалось вернуть домой порядка 1,5 тыс. жителей страны, среди которых 57 детей и 17 человек, нуждавшихся в срочной медицинской помощи.

Совместно с «Центром Поиска Пропавших Людей» и «ЛизаАлерт» были проведены «Уроки безопасности» для детей 5-11 лет. За отчетный период в них приняло участие более 41 тыс. школьников, около 4,9 тыс. педагогов и порядка 3,3 тыс. родителей, а образовательная программа масштабировалась на 12 новых регионов. В Уфе совместно с партнёрами было выдано более 4 тыс. «Браслетов Амулетов», в которые встроена NFC-метка с информацией о владельце, его особенностях здоровья и телефонами близких родственников.

Учим здоровому образу жизни

В октябре 2024 года торговая сеть запустила новый раунд бесплатного образовательного проекта «Школа питания». Он состоит из уроков, посвящённых осознанному подходу к выбору сбалансированного питания и формированию здоровых привычек среди учащихся 1-11 классов. На сегодняшний день к проекту подключилось свыше 45 тыс. школьников, а зарегистрировалось более 4,5 тыс. учебных заведений из разных уголков РФ.

Проведена «Здоровая Олимпиада» — первое в России собственное интеллектуальное онлайн-соревнование для школьников, в которой приняло участие около 225 тысяч человек.

Развиваем инклюзивную среду

В рамках инклюзивной программы в прошедшем году «Пятёрочка» совместно с проектом Everland представила справочное пособие «Магазин для всех: практическое руководство по инклюзивной трансформации ритейла». Основной целью документа является создание безбарьерной среды и обеспечение равных возможностей для сотрудников с инвалидностью.

Разработаны комплексные процессы рекрутинга и адаптации сотрудников с нарушением слуха внутри компании. Персонал обучили способам эффективной коммуникации с глухими и слабослышащими, разработан алгоритм вовлечения в профессию, который включает в себя практико-ориентированную экскурсию для соискателей с инвалидностью по слуху с привлечением переводчиков РЖЯ и дальнейшее трудоустройство. Для работников с нарушением слуха выделена отдельная должность «Продавец продовольственных товаров», а также создана специальная униформа для комфортного взаимодействия с покупателями. Подписано соглашение о сотрудничестве с «Всероссийским обществом глухих».

Масштабируется проект с электрозаправками

Проект с электрозаправками (ЭЗС) нацелен на сокращение вредных выбросов в атмосферу, а также ответственное потребление. За год торговая сеть установила 23 ЭЗС на территории своих магазинов в Москве, Перми и Санкт-Петербурге, при этом заняв 10% рынка зарядных станций в северной столице.

C 19,2% до 20,5% увеличился объём передаваемой продукции в фермерские хозяйства, потерявшей товарный вид до истечения срока годности. Это дало возможность существенно снизить долю пищевых отходов, отправляемых на полигон, и уменьшить число вредных выбросов углекислого газа.

Ритейлер обновил платформу «Пятёрочка с заботой» и запустил первый ESG-манифест, раскрывающий главные социальные, экологические и корпоративные ценности сети.