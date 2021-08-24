Устойчивое развитие промышленности РТ. Как в республике будут улучшать показатели ESG

Вопрос соответствия принципам устойчивого развития, или как его чаще называют ESG (Environmental, social and corporate governance), в России приобретает все большую значимость. Эта тема стала одной из ключевых на ПМЭФ, прочно вошла в повестку форумов промышленной направленности. В Татарстане экологическая и социальная ответственность бизнеса также обсуждается на самом верхнем уровне.

По данным Минэкономики Татарстана, ВРП республики — это 45,3% обрабатывающая и добывающая промышленности. В регионе действуют такие крупные предприятия, как КАМАЗ, «Татнефть», «Казаньоргсинтез» и ТАИФ-НК. Все эти компании входят в ESG-рейтинг российских компаний. В частности, по версии Национального рейтингового агентства «Татнефть» входит в топ-3 ESG-рэнкинга нефинансовых компаний России.

Если говорить о республике в целом, то она входит в топ-30 экологичных регионов по данным Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Это неплохой результат, но есть к чему стремиться, считает глава аналитического департамента Amarkets Артем Деев: «В Татарстане на данный момент сложилась неплохая ситуация в части устойчивого развития. Однако грядущая сделка СИБУРа и ГК „ТАИФ“ позволит значительно улучшить положение дел за счет имеющегося опыта модернизации предприятий».

Действительно, анонсированная весной сделка по объединению Казаньоргсинтеза и Нижнекамскнефтехима с федеральным холдингом «СИБУР» скажется на ESG-показателях республики. «Компания имеет отдельный раздел, посвященный устойчивому развитию, готовит нефинансовые отчеты по международным стандартам GRI, а также показывает позитивную динамику ESG рейтингов от разных агентств. Поэтому после слияния можно будет ожидать, что ESG культура СИБУРа будет передана новой бизнес-единице», — отмечает руководитель группы рейтингов устойчивого развития «Эксперт РА» Юлия Катасонова.

СИБУР постоянно модернизирует инфраструктуру. Для компании важно минимизировать ущерб окружающей среде, в этих целях большое внимание уделяется переработке сырья. Например, входящая в группу компаний СИБУР «Биаксплен» наладила практически безотходное производство. Отходы металлизированной пленки предприятие отправляет производителям регранулята, который впоследствии идет на выпуск различной пластиковой продукции, например полимерных сидений для стадионов.

Совместное предприятие СИБУРа и Solvay — «РусВинил», которое производит поливинилхлорид, также является хорошим примером переработки сырья. Его используют для производства труб, оконных профилей и одежды. При производстве поливинилхлорида остается шлам, который когда-то отправляли на полигоны твердых бытовых отходов. Но три года назад «РусВинил» начал перерабатывать шлам в материал, который можно использовать в качестве стройматериалов, в частности как компонент стенового камня, керамического кирпича, сухих строительных смесей.

В этом году СИБУР запустил летнюю школу по вторичной переработке пластика и принципам устойчивого проектирования «СИБУР Circularity» на базе Шухов Лаб НИУ ВШЭ и zerowaste.lab. В рамках этой программы участники посетили исследовательский центр «ПолиЛаб», где изучили возможности вторичного использования пластика. Результатом их обучения стала разработка и изготовление из переработанного пластика предметов повседневного использования и арт-объектов, которые будут размещены в холле отеля AZIMUT Смоленская.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что те проекты, которые СИБУР реализует в последние годы в России и в проектах с международными партнерами, наглядно демонстрируют приверженность компании к устойчивому развитию: «У компании есть целый ряд проектов, которые говорят о ее ответственном подходе к ESG, который логично вытекает из запроса международных регуляторов, инвесторов и общества на уменьшение влияния производства на экологию».

Примером международных проектов является совместное предприятие с индийской компанией Reliance Industries Ltd (RIL) в городе Джамнагар (Индия). Предприятие будет производить эластомеры, СИБУР владеет уникальными технологиями по производству каучуков и предоставил совместному предприятию собственную растворную технологию производства, наиболее экологичную по сравнению с существующими аналогами.

Один из самых значимых проектов в России — это запуск первого в стране завода по выпуску малеинового ангидрида (МАН) на «ЗапСибНефтехиме». Это крупнейший инвестпроект СИБУРа в среднетоннажной химии. При получении малеинового ангидрида будет применяться одна из самых безопасных и экологичных в мире технологий на основе н-бутана, по которой на протяжении многих лет уже работают аналогичные предприятия в других странах.

«Успехи в области ESG СИБУРа и стремление республики развиваться в этом направлении ясно говорят нам о том, что приход тобольской компании в Татарстан даст огромный импульс устойчивому развитию в регионе. И в данном случае можно говорить не только про объединенную компанию СИБУРа и ТАИФа, потому что глядя на их пример, так же будут действовать и другие промышленные предприятия», — убежден Павел Сигал.