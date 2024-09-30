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Устинья, Айсаф и Иделия стали самыми редкими именами новорожденных в Казани
На прошлой неделе в Казани родилось 363 ребенка: 183 мальчика и 180 девочек. Самый крупный новорожденный весил 5070 граммов, а самый маленький — 1680, рассказали в мэрии столицы РТ.
Традиционно в исполкоме составили топ самых популярных и, наоборот, наиболее редких имен, которые горожане давали детям. Так, с 23 по 29 сентября новорожденных чаще всего называли Леоном, Тимуром, Аделем, Аскаром, Самиром, Марком, Мироном, Эмилией, Миленой, Асель, Ясминой, Софией и Дарьей. Реже всего встречались имена Искандер, Микаэль, Саян, Сайхан, Герман, Кадир, Алисия, Язиля, Румия, Ильзия, Ирада, Иделия, Самина, Леона, Лидия, Иркя, Надежда, Устинья и Реналия.
По данным Управления ЗАГС столицы РТ, за прошедшие семь дней в городе зарегистрировала отношения 321 пара.
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