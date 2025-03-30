news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 марта 2025 22:29

Устинова рассказала, как ее дед и бабушка работали в Казани во время эвакуации

Читайте нас в
Телеграм

Известная писательница, автор детективных романов Татьяна Устинова рассказала о своих дедушке и бабушке, которые работали на авиационном заводе и во время Великой Отечественной войны были эвакуированы в Казань. Видео опубликовал Telegram-канал «80 лет Великой Победе».

«<...> там нужно было срочно налаживать авиационное производство и выпуск снарядов. Дед и бабушка (дед был начальником цеха) иногда работали на заводе (оставались в цехе) круглые сутки <...>», – заметила Устинова.

В результате, по словам писательницы, в такие дни с ее двухлетней на тот момент матерью и соседскими детьми оставались очень пожилые женщины, которые уже в силу возраста не могли работать.

Устинова добавила, что однажды ее бабушка, отправившаяся менять плащ мужа на сахар, на железной дороге узнала песню «Синий платочек» (видимо, в ставшей со временем наиболее популярной версии, которую исполняла Клавдия Шульженко). Придя в цех, она спела эту песню – и впоследствии исполняла ее каждый раз во время обеденного цеха.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В том числе в связи с этим Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

Видео: t.me/may_9_ru.

#80-летие Победы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

29 марта 2025
«Страна с гостеприимной душой, где 300 дней в году солнце»: Армения глазами туриста

«Страна с гостеприимной душой, где 300 дней в году солнце»: Армения глазами туриста

29 марта 2025