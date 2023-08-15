Устав, скоропись, вязь: Музей истории Благовещенского собора покажет русскую каллиграфию

В Музее истории Благовещенского собора музея-заповедника «Казанский Кремль» 18 августа откроется выставка каллиграфии в русской традиции «Красота души – в красоте письма».

Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

Свои работы представят ученики курса казанского художника, каллиграфа Владислава Баранова онлайн-школы национальных ремесел Олеси Ерёминой. Начинающим каллиграфам от 25 до 70 лет, и многие из них впервые взяли в руки кисть, находясь при этом в разных точках земного шара – от просторов России до Финляндии. Выставку сопровождает аудиогид, так что пусть не в личном присутствии, но авторы работ смогут рассказать посетителям о своих произведениях, техниках и источнике вдохновения.

Формат работ, представленных на выставке, в основном небольшой – примерно А4, уточнили в пресс-службе Казанского Кремля. Выполнены они в традиционных стилях изящного письма, развивавшихся с IX века: устав, полуустав, скоропись и вязь. Часть произведений украшена традиционными росписями (уфтюжской, гаютинской и харовской), орнаментальные заставки напоминают первые рукописные книги, для которых характерны гуслицкий орнамент, заставки старопечатного, византийского стилей. Старинные предметы с образцами древнерусского искусства каллиграфии дополнят выставку графики современных авторов, их как эталоны каллиграфии в русской традиции предоставят фонды Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

«Например, можно будет увидеть рукопись настоятеля Зилантова монастыря XIX века», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского Кремля.

Вернисаж намечен на 11 часов. В день открытия выставки пройдет мастер-класс по каллиграфии. Сама же выставка «Красота души – в красоте письма» в Музее Благовещенского собора будет работать до 15 октября.