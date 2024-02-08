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Установлены командиры ВСУ по чьему приказу ударили по Лисичанску, где погибли 28 человек
СК РФ установил командиров вооруженных сил Украины, которые отдали приказ об ударе по Лисичанску, в результате которого погибли 28 человек, сообщили в ведомстве.
В Луганске прошло оперативное совещание, которое провел председатель СКР.
Главе ведомства доложили о расследовании обстрела в Лисичанске. Напомним, в результате него погибли 28 человек, 8 человек получили ранения.
Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107 реактивной бригады ВСУ под командованием Родина. В ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона Савченко будет предъявлено обвинение.
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