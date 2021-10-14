Установлена длительность естественного иммунитета к Covid-19

У переболевших коронавирусом Covid-19 количество антител постепенно снижается в первые полгода после болезни. Однако затем их уровень остается стабильным до 15-го месяца.

К такому выводу пришли исследователи из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая. Ученые изучили 188 образцов крови 136 пациентов, переболевших Covid-19 как в тяжелой, так и в легкой форме. Результаты их работы представлены в статье, которая опубликована на портале препринтов bioRxiv, передает ТАСС.

«После [достижения] самых высоких значений с 15-го по 28-й день заражения коронавирусом иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами <…> постепенно снижался с течением времени, однако выровнялся после шестого месяца», — выяснили специалисты.

Согласно собранным данным, нейтрализующая способность плазмы сохраняется у переболевших вплоть до 15 месяцев после появления первых симптомов заболевания. Таким образом, иммунитет к SARS-CoV-2, особенно связанный с B-клетками памяти, оказался достаточно продолжительным.

Впрочем, новые штаммы коронавируса способны хотя бы частично обходить нейтрализующий эффект антител в плазме. Плазма с антителами воздействует на альфа-штамм Covid-19 у 87% пациентов с 6-го по 15-й месяц после инфицирования. Титры же антител против штаммов «бета», «гамма» и «дельта» «в определенные периоды изучения были в 8–16 раз слабее».