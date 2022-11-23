Регоператор назвал новый тариф на вывоз ТКО в Татарстане в 2023 году

Госкомитет РТ по тарифам утвердил тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО УК «ПЖКХ» на 2023 год.

«Утвержден тариф по западной зоне деятельности на территории Татарстана на 2023 год. Единый тариф для населения составляет 528,44 рубля за кубометр твердых коммунальных отходов (с учетом НДС), для иных потребителей – 440,37 рубля за кубометр (без учета НДС)», — сообщает сегодня пресс-служба регоператора.

Предельный единый тариф, установленный Госкомитета РТ по тарифам, вступит в силу с 1 декабря 2022 года.