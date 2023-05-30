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Общество 30 мая 2023 06:47

Установлен новый рекорд по числу находящихся на орбите Земли людей

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После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Цифра достигла 17, сообщает РИА Новости.

Предыдущий максимум был зафиксирован 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите находились 14 человек — семь на МКС, три китайских космонавта на «Шэньчжоу-12», четыре гражданина США в рамках частной миссии на Crew Dragon.

До этого рекорд держался четверть века. В марте 1995 года на орбите одновременно собрались 13 человек: шесть космонавтов на российской станции «Мир», семь в шаттле США «Индевор».

«Шэньчжоу-16» стартовал на ракете «Чанчжэн-2» в 4.31 по московскому времени 30 мая. Корабль доставит трех китайских космонавтов на орбитальную станцию «Тяньгун», где уже находятся трое их соотечественников.

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