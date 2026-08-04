Установлен механизм лишения иностранных инвесторов права обратного выкупа акций

В России установлен механизм лишения в судебном порядке иностранных инвесторов права на возврат активов по соглашениям об обратном выкупе. Соответствующий федеральный закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Поправки к закону 1999 года «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» Государственная Дума поддержала 21 июля, а Совет Федерации одобрил 24 июля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отказ в возвращении активов будет возможен, если соглашение об обратном выкупе было нерыночным, а бывший собственник совершил ряд публичных действий, направленных против РФ. Новелла затронет заключенные после 22 февраля 2022 года сделки с инвесторами из государств, признанных недружественными.

При этом потребуется соответствие как минимум одного условия из двух групп критериев. К первой группе относятся действия иностранного инвестора после начала специальной военной операции: публичная поддержка санкций против России, призывы к их введению, дискредитация Вооруженных сил РФ, финансирование террористической и экстремистской деятельности, а также заявления о прекращении или приостановке работы в стране и ненадлежащее исполнение обязательств.

Вторая группа критериев касается экономических параметров соглашений об обратном выкупе: отклонение его цены от рыночной не менее чем на 25% либо наличие дополнительных вложений российского приобретателя, позволивших сохранить работу предприятия.

Рассматривать требования о прекращении права на обратный выкуп будет Арбитражный суд Московской области. Направить соответствующий иск смоуг нынешний владелец актива или профильное министерство. Вместе с тем иностранный инвестор в течение года после решения суда вправе потребовать компенсацию, но суд может уменьшить ее размер или полностью отказать в выплате.

Наряду с этим Президент РФ своим указом установил, что иностранные кредиторы, являющиеся физическими лицами или российскими филиалами, представительствами и подразделениями зарубежных компаний, вправе получить средства в рублях, зачисленные на счета типа «C», с 1 июня текущего года до дня подписания документа, то есть до 4 августа.