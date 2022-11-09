Установку новогодней елки перед «Чашей» завершат в первой половине декабря

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

Установку новогодней елки перед центром семьи «Казан» в столице Татарстана планируют завершить в первой половине декабря, сообщил «Татар-информу» представитель компании «Елочкин», занимающейся монтажом конструкций, Антон Новиков.

«К работе мы приступили первого числа этого месяца и в первой половине декабря точно завершим монтаж», – заявил Новиков.

Он добавил, что в октябре на площадке бурились ямы и устанавливались опоры крепления для светодинамического шатра, но сборка самой новогодней елки началась только в этом месяце.

В заключение собеседник поделился, что демонтаж всех конструкций начнется после новогодних праздников и займет около 10 дней. «Начнем разбирать сразу после Старого Нового года. Обычно на все это уходит около 10 дней», – резюмировал Новиков.

Ранее сообщалось, что установка новогодней елки перед «Чашей» обойдется Казани в 14,8 млн рублей, однако, по итогам проведения тендера, окончательная стоимость установки снизилась до 13 млн рублей.