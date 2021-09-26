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Ру Тат
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26 сентября 2021  08:45
Полина Шевчук

Устанавливается личность погибшего на пожаре в садовом домике под Казанью

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Устанавливается личность погибшего на пожаре в садовом домике под Казанью

Сообщение о том, что в селе Старое Шигалеево на территории СНТ «Вахитовец-2» горит садовый домик, пришло накануне в 22.49 на номер вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил одноэтажный деревянный дом.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К 23.14 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 23.22 полностью ликвидировать. Сгорел дом и припаркованный поблизости автомобиль на общей площади 36 кв. метров.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

При разборе сгоревшего дома было обнаружено тело погибшего. Его личность, а также причины пожара, устанавливаются.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


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#пожар #МЧС РТ #погиб в огне
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