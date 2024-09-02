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Усталость водителя стала причиной смертельного ДТП в Высокогорском районе
Сегодня на 21-м километре автодороги Каменка – Большая Атня Высокогорского района произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ведомства, 63-летний водитель Nissan не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», под управлением 68-летнего водителя. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало утомленное состояние водителя Nissan.
В результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте. Пассажир «Приоры» и водитель Nissan доставлены в больницу.
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