Феерия Лопатина и искусство трехочковых: как УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань»

УНИКС одержал четвертую победу в сезоне над принципиальным оппонентом - «Локомотивом-Кубанью». Как казанцы выкрутились из непростой ситуации с усеченным составом и за счет чего переломили ход встречи над одним из потенциальных соперников по плей-офф - в материле «ТИ-Спорта».





УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и продолжает борьбу за лидерство в чемпионате с ЦСКА

Очередным ярким противостоянием обернулся матч в Казани между двумя потенциальными соперниками по плей-офф - УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью» в рамках Единой лиги. Татарстанцы в четвертый раз в регулярном сезоне-2025/26 одержали уверенную победу над краснодарцами 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11) и остановили их серию из четырех побед.

Кроме того, первое поражение от УНИКСа потерпел и новый главный тренер «железнодорожников» - Томислав Томович, появившийся у руля команды лишь в январе 2026 года. Любопытно, что перед вчерашним матчем в Казани краснодарцы тоже огорчили недавно пришедшего наставника – они в третий раз в текущем чемпионате обыграли действующего вице-чемпиона, питерский «Зенит». «Железнодорожники» не просто прервали их 10-матчевую серию, но и нанесли первое поражение главному тренеру Деяну Радоньичу, возглавляющему питерский клуб также с января.

Таким образом, УНИКС продолжает борьбу за первую строчку с ЦСКА. На сегодняшний день в активе казанцев 63 очка. От москвичей их отделяет всего две победы. Вместе с тем до окончания регулярного сезона осталось шесть встреч и меньше полмесяца. «Локомотив» с 58 очками идет на четвертом месте.

Потери основных игроков не помешали казанцам одержать победу над принципиальным соперником

В заявке УНИКСа на матч с «Локомотивом», как и на предыдущий с «Енисеем» было всего 10 человек. Связано это, прежде всего, с травмами четырех основных игроков: центрового Джалена Рейндольдса, форварда Дишона Пьера, защитников Алексея Шведа и Пэриса Ли. При этом, как и матчем ранее, казанцам усеченная ротация не помешала одержать убедительную победу над красноярским «Енисеем» (87:73). В стартовой пятерке татарстанцы вышли тем же составом: Михаил Беленицкий, Маркус Бингэм, Дмитрий Кулагин, Тай Брюэр и Андрей Лопатин. За дебютом Ксавьера Манфорда, о переходе которого казанцы объявили на прошлой неделе, казанским болельщикам пока понаблюдать не удалось. Игрок с опытом игры в НБА и Евролиге в этом сезоне выступал в Израиле, но в расположение клуба он пока не прибыл.



В этой встрече подопечные Томислава Томича оказали команде Велимира Перасовича достойное противостояние. На протяжении всех четырех периодов команды шли очко в очко и на паркете не было явного фаворита. К такому исполнению «Локомотива» можно причислить и их ранний приезд в столицу Татарстана, что позволило краснодарцам как следует отдохнуть и сконцентрироваться к предстоящей встрече. Наставнику казанцев Велимиру Перасовичу даже приходилось совершать частые замены, чтобы сохранить темп игры и свежесть своих подопечных.

После первого перерыва татарстанцы уступали своим оппонентам, но отставание было незначительным (16:17). Однако такой расклад совершенно не устраивал главного тренера казанской команды, что вынуждало Велимира Перасовича несколько раз брать тайм-ауты. По эмоциональному разговору югославского специалиста было понятно, что он недоволен взаимодействию своих игроков, в частности большим количеством откровенных передач за счет которых было много перехватов, что позволяло гостям набирать очки. Перасович попросил своих игроков больше действовать через Маркуса Бингэма, благодаря чему хозяева значительно сократили потери в дальнейшем.

Вынужденная смена тактики сыграла УНИКСу на руку

В этом сезоне УНИКС лидирует по показателям трехочковых и в среднем реализовывает 5 из 10 тогда как «Локомотив» напротив значительно уступает в данном компоненте и выдает 0 из 4. Именно поэтому казанцы в этом матче делали ставку на бросках из-за дуги. В одном из таких моментов матча попадание Дмитрия Кулагина позволило УНИКСу выйти вперед перед большим перерывом – 39:38. Наставник казанцев объяснил подобное решение отсутствием ключевых игроков.

«Сегодня был действительно сложный для нас матч. Очевидно, что без многих травмированных игроков действовать непросто, но наши баскетболисты проявили характер, чему я очень рад. Отмечу наше большое количество трехочковых бросков, что в целом для нас нетипично.

Мы 15 раз попали из-за дуги против 11 бросков с ближней дистанции. Причина в том, что наши «большие» Джален Рейнольдс и Дишон Пьер не принимали участия в матче. Таким образом, мы так атаковали в их отсутствие» - заявил Перасович на пресс-конференции.

Краснодарцам в свою очередь первые броски с трехметровой отметки удалось совершить с игры лишь по ходу заключительного отрезка в матче. Зато гости набирали много очков за счет быстрых атак. Это вынуждало казанцев нарушать правила, что привело к перебору командных фолов.

Стоит отметить в этом матче действия форварда хозяев Андрея Лопатина. Он набрал 7 очков подряд. И снова преимущество в пользу казанцев решилось за счет трехочковых. За полторы минуты до финальной сирены Лопатин реализовал тройной бросок в результате чего преимущество казанцев достигло отметки «+5». Это и стало главной кульминацией в матче. Гостям не удалось догнать хозяев, на последних минутах они смогли заработать лишь одно очков.

По итогам встречи лучшим среди игроков УНИКСа стали: Андрей Лопатин (18 очков и 8 подборов), Тай Брюэр (17), Дмитрий Кулагин (14 + 5 подборов) и Маркус Бингэм (10 + 5 подборов). Ближайшую встречу казанцы проведут дома против «Самары» 1 апреля.

Прошедший матч между УНИКСом и «Локомотивом» стал 68-ым по счету очным противостоянием во взаимоотношениях двух команд. По победам, с учетом результата последнего тура, преимущество осталось на стороне татарстанцев - 38-30. Эта встреча стала заключительной между соперниками в текущем чемпионате.