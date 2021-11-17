«Усреднить шкалу на мусор»: в деле УФАС против «ПЖКХ» нашли законодательные пробелы

Сразу два предписания о нарушении антимонопольного законодательства получил регоператор по обращению с отходами УК «ПЖКХ» и пытается их оспорить. В первом случае компания брала плату за вывоз мусора, которого не было, а во втором - заключила договор без торгов. Детали тяжбы рассказал журналистам замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

В центре внимания антимонопольщиков Татарстана оказалось два дела в отношении УК «ПЖКХ»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«По итогам года тарифы могут быть скорректированы»

В центре внимания антимонопольщиков Татарстана оказалось два дела в отношении УК «ПЖКХ». Первое из них касается ущемления интересов хозяйствующих субъектов – потребителей услуг. Ранее в УФАС обратилась Ассоциация отельеров и рестораторов РТ с жалобой на то, что в период пандемии коронавируса регоператор взимал с предпринимателей полную плату за вывоз мусора. Между тем во время локдауна в 2020 году работа ресторанов и гостиниц была запрещена, следовательно, и мусор у них не образовывался.

«В адрес УФАС по РТ поступили обращения, указывающие на признаки нарушения со стороны УК «ПЖКХ» требований части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» путем выставления счетов за якобы оказанные услуги в отношении потребителей, деятельность которых была приостановлена в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В числе заявителей - непродовольственные магазины, отели, гостиницы», - сообщил Андрей Розенталь.

Спикер напомнил, что с 19 марта 2020 года в Татарстане постепенно вводились ограничения, в том числе приостанавливающие деятельность объектов торговли и организаций, занятых в сфере временного размещения граждан, общепита. Постановлением Кабмина РТ с 30 марта было установлено обязательное соблюдение самоизоляции, а с 1 апреля введен запрет на межмуниципальные перевозки. Режим пропусков был отменен с 12 мая, а с 1 июня возобновили деятельность гостиницы и другие объекты.

«К нам обратились отельеры, на предмет того, что они не работали. В этот период регоператор не посчитал возможным пересчитать платежи. Мы возбудили дело в отношении правомерности его поведения», - отметил замруководителя УФАС по РТ.

Позиция УК «ПЖКХ» заключается в том, что официального признания пандемии обстоятельствами непреодолимой силы или форс-мажором не было, поэтому они работали в обычном режиме. Между тем представители бизнеса жалуются на большие счета в платежках и некорректные нормативы.

«Регоператор говорил, что не работал по заявкам, поступающим от хозсубъектов. Он использовал нормативный подход. Хозсубъекты считают, что норматив не совсем корректный. По нормативу, якобы, отходов образуется больше, чем реально. Такая проблема есть, Правительство ее решает, сейчас нормативы пересматриваются. Вполне возможно, что по итогам этого года они будут скорректированы с учетом новых измерений. Это – полномочия Правительства РТ», - добавил Розенталь.

Позиция УК «ПЖКХ» заключается в том, что официального признания пандемии обстоятельствами непреодолимой силы или форс-мажором не было, поэтому они работали в обычном режиме Фото: архив ИА «Татар-информ»

По СанПиНу регоператор должен был приезжать за пустыми контейнерами

Используя нормативный подход в работе, УК «ПЖКХ» была обязана соблюдать требования СанПиНа. Эти требования касаются периодичности вывоза ТКО, в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха. Среднесуточная температура измеряется в течение трех суток.

«Если температура на уровне пяти градусов и выше, то они должны были вывозить отходы практически каждый день. Если температура четыре градуса и ниже, то установлено не более трех суток. Реогператор пытался сэкономить на том, что не оказывал услугу, и тем самым получил неоправданное обогащение», - подчеркнул Розенталь.

Регоператор не смог предоставить УФАС доказательств того, что вывозил мусор каждый день. Заявители при этом сообщили, что работают с УК «ПЖКХ» по заявкам.

«Выяснилось, что регоператор лукавит. Мы выявили факт ненадлежащего оказания услуги. В данном случае реогператору было очень выгодно: он выставил плату по нормативу, а работал по факту, сокращая свои издержки», - отметил спикер.

Согласно его данным, в период пандемии хозсубъекты не работали и могут предоставить подтверждение. Почему регоператор не приезжал? Потому что мусора не было.

«Решение по делу вынесено. Ответственность за указанное правонарушение – штраф на должностных лиц от 15 до 20 тыс. рублей, на юрлиц – от 300 тыс. до 1 млн. рублей. УК «ПЖКХ» в настоящее время обжалует решение в судебных инстанциях. У нас есть решение по факту установления нарушения. После этого возбуждается административное производство, оцениваются все изложенные факты, и устанавливается штраф», – добавил Розенталь.

УК «ПЖКХ» точно знает, сколько вывезла мусора с этих объектов, также как и знают эти цифры объекты, которые этот мусор образовывали. В случае подтверждения судебным актом решения УФАС по РТ в рабочем порядке все заявители встретятся с УК «ПЖКХ» и им будет пересчитаны платежки.

Арбитражный суд РТ поддержал решение Татарстанского УФАС в отношении УК «ПЖКХ» на прошлой неделе. На днях решение суда будет опубликовано.

Андрей Розенталь: «Реогператору было очень выгодно: он выставил плату по нормативу, а работал по факту, сокращая свои издержки» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Нужно усреднить и утвердить нормативную шкалу на мусор на уровне страны»

Спикер УФАС по РТ отметил, что рассматриваемая ситуация «несколько абсурдная». Исходя из действующего законодательства, если бы УК «ПЖКХ» каждый день пригоняла в период локдауна мусоровозы к пустым контейнерам, то сейчас не имела бы проблем. Получается, что одни участники конфликтной ситуации начисляют плату за мусор, которого не было, а другие требуют приезжать за пустыми контейнерами. Помимо этого, нормативы на вывоз ТКО заметно разнятся.

«На уровне федеральных органов власти делался анализ, насколько корректны нормативы на вывоз ТКО на местах. Эти нормативы в некоторых регионах на одни и те же объекты отличаются в десятки раз. Это говорит о том, что здесь что-то не так. Республиканские власти выступают за то, чтобы усреднить и утвердить эту нормативную шкалу на уровне всей страны. Эти факты, которые выявляются, эти сигналы, несомненно, должны идти к законодателю, чтобы их пересмотреть», - подчеркнул Андрей Розенталь.

Спикер отметил, что начавшаяся в 2019 году реформа обращения с ТКО продвигается с трудом. Она требует серьезной корректировки нормативных актов, которые были изначально приняты. Регоператоры занимают доминирующее положение на рынке, а ФАС внимательно наблюдает за их поведением и отслеживает ход реформы в целом.

Розенталь также считает, что если предприятие имеет закрытую контейнерную площадку, куда никто кроме него не выбрасывает мусор, то подход «по факту» для него более приемлем. Коммунальные услуги должны оплачиваться по факту. «Мусорная» реформа причислила ТКО в разряд коммунальных, но пока не запущен механизм контроля за этой услуги.

«Со временем мы придем к тому, что каждый забор мусора будет фиксироваться в цифровой системе. Тогда будет реализован механизм «по факту». Однако в настоящее время к этому не готова инфраструктура. Но все эти случаи говорят о том, что к этой системе нужно как можно быстрее подходить», - считает Розенталь.

Начавшаяся в 2019 году реформа обращения с ТКО продвигается с трудом Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Чистый город» получил половину Казани без аукциона

Второе дело возбуждено по признакам нарушения УК «ПЖКХ» пункта 9 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции», что выразилось в создании хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на товарный рынок по оказанию услуг транспортирования ТКО.

«Это нарушение антимонопольного законодательства тоже социально-значимое, но пока в суде не рассматривалось. Согласно постановлению Правительства, регоператор при транспортировке отходов обязан провести аукцион в отношении территорий, на которых образуется не менее 50 % ТКО», - пояснил Розенталь.

Татарстанским УФАС выявлено, что со стороны УК «ПЖКХ» при определении перевозчиков были объявлены аукционы вместе в виду отсутствия заявок для участия в конкурентных процедурах. Договор транспортирования был заключен с фирмой «Чистый город» без повторного проведения конкурентного отбора.

«Вся территория Казани с прилегающими районами была поделена на две части. Одна половина была передана «Чистому городу» в соответствии с законодательством. Вторая половина была выставлена на торги, на которые никто не вышел. По закону в таком случае есть два пути: регоператор берется самостоятельно вывозить этот мусор, либо проводит торги повторно. В данном случае не было проведено ни того, ни другого», - отметил спикер.

В итоге весь объем работ, выставленный на торги, был передан «Чистому городу». По мнению УФАС по РТ, это было сделано с нарушением законодательства. Стоит отметить, что торги проходили еще в 2018 году.

«С тех пор поменялся закон, с 2019 года часть этих объемов должна отдаваться среднему и малому бизнесу. Это фактор, который способствует развитию малого и среднего предпринимательства на территории республики. Решение принято, и оно наверняка будет обжаловано. Ответственность для должностных лиц по делу составляет от 20 до 50 тыс. рублей, либо это дисквалификация до трех лет, на юрлиц – от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки на рынке», - сказал замруководителя УФАС по РТ.

Эксперт отметил, что если решения в отношения УК «ПЖКХ» вступят в законную силу, то могут появиться новые аналогичные заявления от других хозяйствующих субъектов.

«Если регоператор взялся исполнять свою часть договора - вывозить мусор, то должен был предоставлять эту услугу качественно и в полном объеме. Если злоупотребление есть, хозяйствующий субъект всегда в праве к нам обратиться, предоставив соответствующие доказательства», - отметил Розенталь.

Подводя итоги встречи, он еще раз отметил, что система обращения с ТКО требует дальнейшего совершенствования на законодательном уровне. «Ее еще надо шлифовать и шлифовать, чтобы она работала», - подчеркнул спикер УФАС по РТ.