Успехи республики – результат труда многих поколений – Минниханов поздравил татарстанцев с 1 Мая

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 1 Мая – Праздником весны и труда, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Минниханов отметил, что этот праздник символизирует уважение к человеку труда, а также наступление весны и обновление природы. Все успехи и достижения страны и республики, которыми по праву гордятся, – это результат самоотверженного труда многих поколений соотечественников, подчеркнул Раис РТ.

Он добавил, что сегодня татарстанские трудовые коллективы продолжают эти славные традиции. В разных отраслях экономики и социальной сферы республики сейчас трудятся более 2 млн человек.

«Поздравляю всех татарстанцев с сегодняшним праздником. В Год воинской и трудовой доблести в Татарстане особые слова признательности адресуем нашим ветеранам, которые заложили основы для успешного развития республики и страны в целом. Большое спасибо!» – сказал Минниханов.