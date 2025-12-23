«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В медиахолдинге «Татмедиа» подвели итоги 2025 года и провели награждение сотрудников, внесших значительный вклад в развитие отрасли. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

В числе отмеченных – сотрудники агентства «Татар-информ», удостоенные грамот за активное участие и значительный вклад в организацию информационного обеспечения выборов Раиса Республики Татарстан 2025 года. Грамоты получили заместитель главного редактора Мария Сушкова, старший редактор Альмир Хабибуллин и редактор Эльза Кузнецова.

Обращаясь к коллегам, Айдар Салимгараев отметил, что уходящий год был насыщенным и результативным.

«Год был насыщенным и интересным, произошло очень много событий. Мы все работали, учились, добивались результатов, отработали большое количество тем. Спасибо всем за то, что мы прошли этот год вместе», – поблагодарил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Говоря о дальнейшем развитии медиасферы, руководитель агентства подчеркнул, что изменения будут продолжаться в поступательном и понятном формате.

«Мы продолжим изменения в мягком и понятном ключе. Приглашаю всех в это новое будущее – важно оставаться интересными, актуальными и перспективными», – отметил руководитель агентства.

Отдельно он остановился на трансформации медиапотребления и смене аудитории.

«Классическое понимание телевидения, газет и журналов постепенно уходит в прошлое. При этом мы не отказываемся от традиционных форматов – у них есть своя аудитория. Но приоритет сегодня – работа с новым поколением, которое ориентировано на современные стандарты и форматы», – подчеркнул он.

Завершая выступление, Айдар Салимгараев поздравил коллектив с наступающим Новым годом и поблагодарил сотрудников за работу.

«Ожидания от будущего хорошие. Самое главное – быть подвижными, уверенными в себе и позитивными. Среди вас нет людей, которые не справились бы с вызовами. С наступающим Новым годом, с новыми теплыми ожиданиями. Пусть в доме и в семье будет все хорошо, смотрите в будущее с уверенностью. Никогда не думайте, что вы не нужны – вы очень нужны. Наша задача – успевать и радоваться жизни!» – подытожил Айдар Салимгараев.