Успешный опыт Газпромбанка — на международном форуме Kazan Digital Week 2021

В Казани 21-23 сентября состоялся трехдневный международный форум Kazan Digital Week 2021, организованный Кабинетом министров Республики Татарстан под эгидой Правительства Российской Федерации. Мероприятие прошло в смешанном (офлайн + онлайн) формате.

Коммуникационная площадка форума, созданная для ежегодного научного, технического, коммерческого взаимодействия разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации, собрала в этот раз весьма представительную аудиторию из известных политических деятелей, ведущих экспертов в области высоких технологий и более 10 тыс. участников из наиболее узнаваемых компаний из 36 стран мира.

С видеоприветствием к участникам форума обратился Премьер-министр России Михаил Мишустин. В числе спикеров форума выступили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Евразийского регионального представительства компании Huawei Чжоу Даньцзинь и другие.

В непосредственном общении на сессиях, презентационных и выставочных площадках с представителями государственной власти участники мероприятия ознакомились с актуальными направлениями научных исследований, управленческих, технологических, инженерных и коммерческих практик, определяющих инновационный эффект цифровизации.

23 сентября в рамках форума состоялся круглый стол «Платная дорожная инфраструктура России: текущий статус и перспективы». Его участники ознакомились с мировым обзором систем платности дорог, итогами реализации мероприятий и перспективами развития платной дорожной инфраструктуры в России, а также обсудили вопросы, которые помогут реализовать успешный проект государственно-частного партнерства в транспортной отрасли в регионах России.

С большим интересом и вниманием участниками круглого стола был изучен опыт Газпромбанка, как одного из лидеров среди российских банков в области реализации проектов государственно-частного партнерства. Ведь сегодня Газпромбанк является одним из основных экспертов на российском рынке в сфере финансирования, консультирования и структурирования проектов в инфраструктурном секторе. Ключевые направления деятельности Банка предусматривают взаимодействие с внешними контрагентами в качестве старшего кредитора, финансового консультанта, либо организатора финансирования (в том числе, в рамках организации выпуска инфраструктурных облигаций). Об этом участникам форума рассказал Антон Фомин, заместитель управляющего казанским филиалом, выступив в качестве спикера круглого стола с докладом на тему «ГЧП как инструмент создания платной дорожной инфраструктуры».

Он также сообщил о ключевых особенностях, характерных для проектов транспортной инфраструктуры, роли Газпромбанка в реализации инфраструктурных проектов и представил избранный опыт Банка в решении значимых задач инфраструктурного развития. В их числе — строительство и эксплуатация Центрального участка платной автомобильной дороги в г. Санкт-Петербург, автодороги «Обход Хабаровска 13-42 км», строительство платного мостового перехода через р. ПУР, строительство с последующей эксплуатацией на платной основе 4-го моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске.

«Деятельность банка в инфраструктурном секторе направлена на разработку инновационных механизмов сотрудничества, обеспечивающих максимальную экономическую эффективность, повышение качества проработки коммерческих решений, структуры финансирования проектов. На этапе бурного развития качественной инфраструктуры Газпромбанк своими ресурсами, своим профессиональным опытом готов продолжать содействовать развитию максимально благоприятных условий инвестиционного климата, делиться положительным опытом запуска реальных проектов, готов к расширению сотрудничества в планах, значительно повышающих качество предоставления государственных услуг населению», — отметил в своем выступлении Антон Фомин.