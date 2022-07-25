Успешный опыт арт-резиденции «И к селу, и к городу» будет применен во всем Татарстане

В селе Вахитово Кукморского района с 1 августа откроется арт-резиденция «И к селу, и к городу». 24 участника, прошедшие отбор, объединятся в группы и создадут уникальные творческие проекты, продвигающие духовно-нравственные ценности народов Татарстана. В случае успешной реализации опыт будет распространен и на другие районы республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Лет 7-10 назад такие слова, как „креативная индустрия“, „этно-фьюжн“, мы видели только в московских журналах. В республике, особенно в районах, в те времена сохранение традиций ограничивалось проведениями национальных праздников. Сейчас мы видим, что подобные проекты не редки — так, например, на днях прошел замечательный фестиваль „Ага-базар“ в Болгаре», — отметил спикер.

Большим подспорьем для организации подобных мероприятий являются средства Фонда президентских грантов. По количеству заявок Татарстан всегда находится в первой тройке. «Это не может не радовать, ведь независимо от количества жителей мы всегда наравне с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом. Самый важный момент в том, что активность и инициатива нашей молодежи и общественных организаций имеет высокую динамику», — подчеркнул Натфуллин.

В этом году в арт-резиденции «И к селу, и к городу» примут участие жители Кукморского, Сабинского, Балтасинского и Мамадышского района в возрасте от 14 до 35 лет. «Этот кейс в случае удачной реализации проекта будем продвигать в других районах и городах нашей республики», — заключил замминистра культуры РТ.