«Успешные ребята с горящими глазами»: «Школьный бизнес-старт» продолжает работу в РТ

Очный этап чемпионата бизнес-кейсов в рамках республиканского проекта «Школьный бизнес-старт» прошел 28 февраля в столице Татарстана. В нем приняли участие около 60 юных предпринимателей из разных уголков республики — Казани, Набережных Челнов, Камских Полян, Менделеевска, Мензелинска. Первый тур чемпионата прошел ранее в режиме онлайн для 330 ребят из 29 школ Республики Татарстан — участников 33 школьных компаний.

В роли экспертов на чемпионате бизнес-кейсов выступили казанские предприниматели, работающие в сфере услуг, организации общественного питания и продвижения в интернете. Они предложили ученикам школ выполнить практические задания (все кейсы — из реальной жизни), а также рассказали, как строили свой бизнес. Ребята — участники чемпионата получили в подарок книги, которые помогут им в дальнейшем лучше ориентироваться в предпринимательстве и найти свою дорогу в бизнесе.

Школьников поприветствовала начальник Управления развития предпринимательства Департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики РТ Мария Суховая.

«Сегодня в Татарстане в сфере малого и среднего бизнеса занято более 800 тыс. человек. Увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве является ключевой целью национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, в рамках которого реализуется республиканская программа „Школьный бизнес-старт“», — сообщила она.

Мария Суховая отметила, что в 2022 году в Послании Государственному Совету Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул необходимость уделять особое внимание развитию молодежного предпринимательства, в том числе и в сельской местности. Для реализации этих задач был создан проект «Школьный бизнес-старт», реализованный по инициативе Министерства экономики и Министерства образования и науки Татарстана.

«Разработана методология, обучены преподаватели, но главное — это дети. Талантливые, успешные, с горящими глазами. Они уже в 14 лет смогут зарегистрироваться как самозанятые, развивать свои предпринимательские и лидерские компетенции и пользоваться целым комплексом государственных мер поддержки», — добавила Мария Суховая.

Подробнее о чемпионате бизнес-кейсов рассказала руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова. «Мы отобрали финалистов, а это примерно 5% от общего числа участников. Сегодня наши финалисты пообщались с экспертами — настоящими предпринимателями, разобрали реальные бизнес-кейсы и подготовили презентации. Это школьники, у которых уже есть свой бизнес, реализованные стартапы и финансовые результаты, и они готовы предлагать работающие решения», — сказала Елена Тихонова.

«Школьный бизнес-старт», без преувеличения, растит целое поколение юных предпринимателей. Ученики 5–7-х классов изготавливают собственную продукцию — украшения, предметы быта, одежду, кондитерские изделия, оказывают клининговые услуги. Школьники ищут покупателей в социальных сетях и на маркетплейсах.

«Мы видим, что это достойные продавцы, умеющие презентовать свою продукцию и выстраивать коммуникацию с потребителями. Во время общения с предпринимателями сегодня ребята получили бесценный опыт», — подчеркнула Елена Тихонова.

Проект был запущен в сентябре 2022 года и охватил 12 тыс. татарстанских детей из разных уголков республики, преимущественно из сельских школ и малых городов. Из них были отобраны те, кто больше всех заинтересовался предпринимательской деятельностью и продемонстрировал соответствующие способности. В декабре 2022 года они стали участниками школьной ярмарки, где представили свой товар на суд покупателей и экспертов.

Финал проекта «Школьный бизнес-старт» пройдет в апреле в Казани. По его итогам две лучшие команды отправятся в Москву, в «Сколково». Во время летних каникул победители также побывают на киностудии имени Горького, где научатся снимать проморолики для развития бизнеса.