«Успешно реализуют климатическую повестку»: «Татнефть» — лидер экологических рейтингов

«Татнефть» в 2022 году сохранила лидерские позиции в области экологии. В течение года компания заняла первые места в пяти престижных ESG-рейтингах и одержала победу в трех статусных конкурсах, проводимых как в республиканском, так и федеральном масштабе.

«Высокий уровень информационной прозрачности»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», компания впервые была признана единоличным лидером в опубликованных результатах отраслевого рейтинга экологической открытости нефтегазовых компаний (организаторы — «Всемирный фонд дикой природы» WWF России и группа «КРЕОН»). Этот рейтинг позволяет заинтересованным сторонам получать объективную информацию об уровне открытости компаний нефтегазового сектора и масштабе воздействия их деятельности на окружающую среду.

Также компания стала лидером рэнкинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

1-2 места в «Ренкинге нефтегазовых компаний с точки зрения интеграции климатической повестки» «Татнефть» разделила с «СИБУР Холдингом».

«Последние несколько лет эти компании успешно реализуют в ходе своей деятельности климатическую повестку, активно внедряют программы повышения энергоэффективности и поддерживают высокий уровень информационной прозрачности благодаря публикации нефинансовой отчетности», — отмечается в отчете рейтингового агентства.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил «Татнефть» в группу лидеров индексов по устойчивому развитию «Ответственность и открытость» и «Рейтинг компаний по раскрытию информации об интеграции ЦУР ООН».

Лидирующие позиции в этих индексах говорят о высокой оценке РСПП полноты и качества раскрытия информации по различным аспектам устойчивого развития в корпоративной отчетности.

«Высокий уровень интеграции климатического вопроса в стратегическое и оперативное принятие решений»

В международном рейтинге TPI (Transition Pathway Initiative) компания «Татнефть» поднялась сразу на два уровня по сравнению с 2021 годом. TPI — международная инициатива, запущенная в 2017 году, которая оценивает готовность компаний к переходу к низкоуглеродной экономике. Рейтинговое агентство признает высокий уровень интеграции климатического вопроса в стратегическое и оперативное принятие решений в компании.

Не менее впечатляют результаты участия «Татнефти» в значимых экологических и ESG-конкурсах. Так, «Татнефть» и «ТАНЕКО» признаны победителями Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «За экологически ответственный бизнес».

В IV Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер — экология» «Татнефть» также признана победителем. Проект «С заботой о будущем: сеть уникальных школьных биолабораторий по микроклонированию растений» признан лучшим в номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии».

В ежегодном конкурсе «ЭКОлидер», который проводит Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, «Татнефть», «ТАНЕКО» и «Татнефть-АЗС Центр» заняли 1-2 места в номинациях «Охрана водных ресурсов», «Охрана атмосферного воздуха».

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»