Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Успенскую часовню конца XIX века в Казани включат в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ подготовил Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Часовня расположена на улице Октябрьской, 64Б, в центре бывшего села Большие Клыки. После включения в реестр она получит официальное название «Часовня Успения Пресвятой Богородицы».

Комитет также утвердил границы территории памятника и перечень элементов, которые подлежат охране. Среди них – историческая кирпичная конструкция, арочные дверные и оконные проемы, ниши с рельефными крестами, декоративные кирпичные пояса, карнизы, кокошники и шатровый свод. Под охрану также попадут форма и высота кровли.