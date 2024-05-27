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Успейте принять участие в акции «Выгода в ваших руках» по Карте жителя РТ от Ак Барс Банк
До 30 июня с помощью Карты жителя Республики Татарстан от Ак Барс Банка, оплачивая услуги ЖКХ и детского сада, вы получите по 10%* кешбэка и вернёте 10** рублей за оплату каждой поездки в общественном транспорте.
Помимо бесплатного обслуживания карты и привязанной к ней программой лояльности «Сливки» с кешбэком до 45,5 % у партнеров банка, вы сможете подключить Коробку с надбавкой по вкладам и повышенным кешбэком, а также получить 2 500 рублей при переводе пенсии.
Оформить Карту жителя РТ можно по ссылке.
*Не более 300 рублей за месяц.
**300 рублей в месяц в каждом расчетном периоде для новых клиентов банка; 200 рублей в месяц в каждом расчетном периоде для действующих клиентов банка.
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