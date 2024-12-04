Усманов приостановил исполнение обязанностей главы FIE из-за возможных санкций

Миллиардер Алишер Усманов принял решение о приостановке деятельности в качестве президента Международной федерации фехтования (FIE) в интересах организации, чтобы избежать распространения на нее введенных против него санкций. Об этом рассказал представитель бизнесмена, передает ТАСС.

Сегодня, 4 декабря, FIE объявила о приостановке Усмановым деятельности в качестве руководителя федерации. Он был избран на пост президента организации 30 ноября на конференции в Ташкенте. Таким образом, с момента избрания до приостановки работы прошло четыре дня. Исполняющим обязанности главы FIE вновь стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

«После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий», — пояснил представитель предпринимателя.

Алишер Усманов возглавлял FIE с 2008 года, но 1 марта 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции, принял решение приостановить полномочия президента организации. Временным главой федерации в течение последних двух лет был Кациадакис. С 2001 по 2009 год миллиардер занимал пост президента Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главы Европейской федерации фехтования.