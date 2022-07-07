Услышав звук извещателя, татарстанец успел выбежать из горящего дома

Сегодня около четырех часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в селе Октябрь Муслюмовского района, на улице Советской. Пожар начался в частном доме, площадь возгорания составила 56 квадратных метров.

Через полчаса пожарным удалось потушить огонь полностью. В результате случившегося никто не пострадал. В момент начала возгорания сработал сигнал пожарного извещателя, его услышал мужчина, находившийся в доме, и успел выбежать на улицу, не пострадав. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарный извещатель в этом доме установил глава сельского поселения в 2021 году. Извещатели уже не раз доказали свою эффективность. Так, в 90 случаях пожаров, которые произошли с 2016 по 2021 год, благодаря их сигналу спаслись 183 жителя республики, в том числе 70 детей.

А с начала этого года зарегистрировано 5 случаев сработки извещателей, в результате чего спаслись одиннадцать человек.