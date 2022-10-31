Услышав сигнал извещателя, пожилая женщина успела выбежать из горящего дома в РТ

Пожар произошел накануне ночью в селе Забугоровка Бугульминского района. Загорелся один из частных домов на улице Заречной, где проживала 83-летняя женщина.

Услышав громкий сигнал пожарного извещателя, она проснулась и успела выбраться из горящего дома, не пострадав. Встретив на улице пожарных, она сообщила, что внутри дома больше никого нет, и огнеборцы приступили к своей работе.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Площадь возгорания составила 48 квадратных метров, в скором времени огонь потушили. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил устройства и пользования печей.

Автономный пожарный извещатель установили в этом доме в 2019 году по программе Президента РТ. Элементы питания датчиков заменили в этом году, поэтому они были в рабочем состоянии и моментально сработали при задымлении дома.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Всего с начала года в Татарстане зарегистрированы 11 случаев сработки пожарных извещателей, в результате которых спаслись 42 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.