Услуги сторожей и вахтеров исключат из патентной системы налогообложения в РТ

В Татарстане из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, исключат оказание услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Соответствующий законопроект приняли сегодня на 17-м заседании Госсовета РТ.

«По федеральному законодательству ведение охранной деятельности физлицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не допускается. Охранную деятельность могут осуществлять исключительно юридические лица, имеющие соответствующую лицензию», – рассказал депутат Айрат Сафин, представляя проект закона.

Он отметил, что республиканский законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.