news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 24 декабря 2025 11:17

Услуги сторожей и вахтеров исключат из патентной системы налогообложения в РТ

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, исключат оказание услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Соответствующий законопроект приняли сегодня на 17-м заседании Госсовета РТ.

«По федеральному законодательству ведение охранной деятельности физлицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не допускается. Охранную деятельность могут осуществлять исключительно юридические лица, имеющие соответствующую лицензию», – рассказал депутат Айрат Сафин, представляя проект закона.

Он отметил, что республиканский законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.

#патентная система
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025