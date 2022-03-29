Услугами «Электронной ипотеки за 24 часа» воспользовались 13 тыс. татарстанцев

Услугами «Электронной ипотеки за 24 часа» с сентября прошлого года воспользовались около 13 тыс. жителей Татарстана. Это позволило республике попасть в топ-10 регионов России по количеству заявлений на регистрацию ипотеки за один день, сообщает эксперт Управления Росреестра по РТ Радик Шайхразиев.

«С сентября 2021 года — с начала внедрения данного сервиса на территории республики — его возможностями воспользовалось почти 13 тысяч татарстанцев. Увеличение количества заявлений на регистрацию ипотеки за один день свидетельствует о востребованности этой услуги на рынке недвижимости. Вместе с этим уровень цифровизации ипотеки на территории республики мог бы быть значительно выше», — отметил он.

По итогам прошлого года Росреестром было получено почти 60 тыс. заявок на ипотеку, из которых 44%, или 26 тыс., были поданы в электронном виде. За два месяца 2022 года в ведомство поступило свыше 14 тыс. заявлений, причем 51% из них в электронном виде. Руководство Росреестра планирует довести этот показатель в этом году до 70%.

«Как вы знаете, 2022-й год объявлен в Татарстане Годом цифровизации. Цифровая трансформация и развитие электронных услуг являются одним из приоритетных направлений и для Росреестра. Вместе с нашими партнерами — банками — мы планируем продолжить развивать электронные услуги ведомства в интересах заявителей», — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.