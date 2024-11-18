Услуга для предпринимателей в РТ отмечена Минэкономразвития России

Татарстанская услуга по рекламе и продвижению продукции локальных производителей получила премию «Мой бизнес». По итогам отбора Минэкономразвития России лучшими признаны 32 региональные практики по поддержке предпринимателей и самозанятых, сообщает Министерство экономики РТ.

Церемония награждения победителей состоялась в Москве в рамках всероссийского форума «Мой бизнес». Татарстан отмечен в номинации «Комплексная услуга».

Благодаря данной практике татарстанские бренды могут получить поддержку, а также рекламу по пакетному предложению на выбор. Это может быть разработка фирменного стиля, продвижение на популярных площадках, изготовление промопродукции и др. По последним данным, мерой поддержки воспользовались 175 производителей из РТ.

Как отметила первый замглавы Минэкономики РТ Наталья Кондратова, в настоящее время поддержка местных производителей имеет особое значение. На важность этой работы указал в том числе Президент России Владимир Путин.

«Для популяризации и продвижения республиканской продукции мы разработали комплексную маркетинговую услугу по повышению узнаваемости республиканских брендов на локальном рынке и за его пределами. Кроме того, мы помогаем региональным предпринимателям с выходом и продвижением на маркетплейсах, с регистрацией товарных знаков», — сказала она.

Господдержка бизнеса и самозанятых реализуется Министерством экономики РТ и подведомственными институтами поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».