Условный срок получила жительница РТ за 265 тысяч долга по алиментам

В Чистополе вынесли приговор 47-летней местной жительницы. Суд признал женщину виновной в неуплате средств на содержание детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что женщина должна была выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с июня по октябрь 2021 года она этого не делала. Кроме того, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов. Общий долг превысил 265 тыс. рублей.

Свою вину женщина признала полностью. Суд приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.