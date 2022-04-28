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Происшествия
28 апреля 2022  08:58
Полина Шевчук

Условный срок получила жительница РТ за 265 тысяч долга по алиментам

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В Чистополе вынесли приговор 47-летней местной жительницы. Суд признал женщину виновной в неуплате средств на содержание детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что женщина должна была выплачивать  алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с июня по октябрь 2021 года она этого не делала. Кроме того, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов. Общий долг превысил 265 тыс. рублей.

Свою вину женщина признала полностью. Суд приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

#долг по алиментам #алименты #Прокуратура РТ
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