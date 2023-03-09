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Условный срок получил житель РТ за полмиллиона долга по алиментам
В Новошешминском районе Татарстана вынесен приговор 39-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в неуплате алиментов, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание двоих детей. Однако с мая по сентябрь 2022 года мужчина материальной помощи детям не оказывал. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Общий долг составил около 495 тыс. рублей.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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