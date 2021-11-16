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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2021  10:47
Полина Шевчук

Условный срок получил житель РТ, который пьяным пытался дать взятку автоинспектору

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Как было установлено в суде, в конце апреля сотрудники ГИБДД увидели, что на грунтовой дороге между селами Берляш и Шигаево Апастовского района республики застряла легковушка Chevrolet.

Полицейские подъехали к авто, чтобы предложить помощь, однако выяснилось, что водитель пьян. Нарушитель попытался подкупить автоинспекторов, предложив им 12 тыс. рублей.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по данному факту на татарстанца было возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

 

#Прокуратура РТ #дача взятки #подкуп инспектора гибдд
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