Условный срок получил житель Елабуги за почти миллион рублей долга по алиментам

В Елабуге вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщи старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, с 2015 года мужчина должен был платить алименты на содержание сына. Однако с июня по октябрь прошлого года он помощи ребенку не оказывал. К тому же, ранее он уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов. Общий дол составил 970 тыс. рублей.

Мужчина свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Кроме того, нерадивый отец \решением суда должен устроиться на работу.