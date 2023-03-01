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Условный срок получил житель Елабуги за почти миллион рублей долга по алиментам
В Елабуге вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщи старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как было установлено в суде, с 2015 года мужчина должен был платить алименты на содержание сына. Однако с июня по октябрь прошлого года он помощи ребенку не оказывал. К тому же, ранее он уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов. Общий дол составил 970 тыс. рублей.
Мужчина свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Кроме того, нерадивый отец \решением суда должен устроиться на работу.
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