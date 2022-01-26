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Ру Тат
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Происшествия
26 января 2022  18:42
Полина Шевчук

Условный срок получил житель Бугульмы за почти полмиллиона долга по алиментам

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Житель Бугульмы уклонялся от выплаты алиментов. В связи с этим в августе прошлого года должника арестовали и отправили за решетку на 10 суток, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

После этого нерадивый отец заплатил тысячу рублей алиментов, но потом снова перестал помогать ребенку. Долг бугульминца составил 467 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде полугода условно с испытательным сроком в год.

«За прошлый год в  отношении 1103 должников по были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты алиментов», – уточнили в пресс-службе управления.

 

 

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