Условный срок получил житель Бугульмы за почти полмиллиона долга по алиментам

Житель Бугульмы уклонялся от выплаты алиментов. В связи с этим в августе прошлого года должника арестовали и отправили за решетку на 10 суток, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

После этого нерадивый отец заплатил тысячу рублей алиментов, но потом снова перестал помогать ребенку. Долг бугульминца составил 467 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде полугода условно с испытательным сроком в год.

«За прошлый год в отношении 1103 должников по были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты алиментов», – уточнили в пресс-службе управления.