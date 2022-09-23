Условный срок получил завкафедрой КФУ за взятки от студентов за зачеты и практику

Елабужский городской суд вынес приговор заведующему кафедрой биологии и естественных наук филиала КФУ. Его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По версии следствия, в 2020 году заведующий кафедрой несколько раз брал со студентов взятки за зачеты и практику. У преподавателя даже были свои расценки: за тройку учащийся должен был заплатить пять тысяч рублей, за «отлично» – на пятьсот рублей больше.

Деньги передавались через посредника, который встречался со старостами групп и забирал у них сразу всю сумму. Так, заведующий кафедрой получал от студентов от 70 до 145 тысяч рублей. Общая сумма взяток более 300 тыс. рублей.

Свою вину сотрудник вуза полностью признал. Елабужский городской суд приговорил его к трем годам условно и лишил возможности заниматься преподавательской деятельностью еще два года.