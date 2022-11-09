Условный срок получил юный казанец, оплативший товар в магазине фальшивкой

В Татарстане вынесен приговор 20-летнему казанцу. Юношу признали виновным по статье «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Судом было установлено, что 23 ноября 2020 года казанец приобрел через интернет две поддельные пятитысячные купюры. Затем он расплатился ими в магазинах поселка Васильево.

Свою вину молодой человек полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Уголовное дело на продавца фальшивок выделено в отдельное производство.