Условный срок получил водитель авто, сбивший на трассе в РТ насмерть женщину

Страшное ДТП произошло 29 июля на трассе М7 в Пестречинском районе республики.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 39-летний водитель легковушки Geely MK Cross сбил на зебре мать с дочкой.

От полученных травм женщина скончалась на месте. 9-летнеюю девочку с травмами доставили в больницу.

Во время следствия мужчина признал свою вину и выплатил семье погибшей 250 тыс. рублей.

Мужчину признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее ИА «Татар-информ» на трассе М7 в Татарстане автомобиль сбил на трассе женщину с дочкой, мать скончалась на месте.

