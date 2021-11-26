Условный срок получил водитель авто, сбивший на трассе в РТ насмерть женщину
Страшное ДТП произошло 29 июля на трассе М7 в Пестречинском районе республики.
Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 39-летний водитель легковушки Geely MK Cross сбил на зебре мать с дочкой.
От полученных травм женщина скончалась на месте. 9-летнеюю девочку с травмами доставили в больницу.
Во время следствия мужчина признал свою вину и выплатил семье погибшей 250 тыс. рублей.
Мужчину признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Ранее ИА «Татар-информ» на трассе М7 в Татарстане автомобиль сбил на трассе женщину с дочкой, мать скончалась на месте.