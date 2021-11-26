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Ру Тат
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Происшествия
26 ноября 2021  10:37
Полина Шевчук

Условный срок получил водитель авто, сбивший на трассе в РТ насмерть женщину

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Страшное ДТП произошло 29 июля на трассе М7 в Пестречинском районе республики. 

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 39-летний водитель легковушки Geely MK Cross сбил на зебре мать с дочкой.

От полученных травм женщина скончалась на месте. 9-летнеюю девочку с травмами доставили в больницу.

Во время следствия мужчина признал свою вину и выплатил семье погибшей 250 тыс. рублей. 

Мужчину признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. 

Ранее ИА «Татар-информ» на трассе М7 в Татарстане автомобиль сбил на трассе женщину с дочкой, мать скончалась на месте.
 

#Прокуратура РТ #смертельное дтп #погибла в дтп
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