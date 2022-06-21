Условный срок получил татарстанец, задолжавший ребенку 340 тысяч рублей алиментов

Как установила прокуратура, по решению суда 43-летний житель Чистополя обязан был выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с ноября 2021 по апрель 2022 года мужчина уклонялся от уплаты алиментов.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за долги по алиментам. В этот раз общий долг достиг почти 340 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.