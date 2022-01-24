Условный срок получил татарстанец, задолжавший алименты на троих детей на 200 тыс. рублей

Суд установил, что 52-летний житель села Старые Чукалы Дрожжановского района с апреля по октябрь прошлого года всячески уклонялся от уплаты алиментов на содержание троих детей. При этом ранее он уже был судим за подобное преступление.

Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело по статье за неуплату алиментов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в восемь месяцев.