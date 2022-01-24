news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
24 января 2022  11:28
Павел Климчак

Условный срок получил татарстанец, задолжавший алименты на троих детей на 200 тыс. рублей

news_top_970_100

Суд установил, что 52-летний житель села Старые Чукалы Дрожжановского района с апреля по октябрь прошлого года всячески уклонялся от уплаты алиментов на содержание троих детей. При этом ранее он уже был судим за подобное преступление.

Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело по статье за неуплату алиментов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в восемь месяцев.

#алименты #условный срок
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное