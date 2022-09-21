Условный срок получил татарстанец за 50 тыс. рублей долга по алиментам

В Бавлинском районе вынесен приговор 39-летнему местному жителю. Он признан виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, мужчина должен был платить алименты ребенку. Однако с ноября прошлого года до февраля 2022 он помощи не оказывал. Ранее татарстанец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Общий долг по алиментам составил более 50 тыс. рублей.

Свою вину подсудимый признал. Ему назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно.

