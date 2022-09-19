news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 сентября 2022  12:51
Полина Шевчук

Условный срок получил татарстанец, который отдал долг соседу фальшивкой

news_top_970_100

В Татарстане вынесен приговор в отношении 32-летнего жителя Пестречинского района. Он был признан виновным в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что в декабре 2020 года мужчина приобрел две поддельные пятитысячные банкноты. Одной он расплатился в магазине, а второй отдал долг соседу.

Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно.
 

#фальшивка #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100