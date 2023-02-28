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Условный срок получил многодетный татарстанец за долг по алиментам в 600 тысяч рублей
В Татарстане вынесен приговор 38-ленему жителю Елабуги. Мужчина был признан виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как было установлено в суде, с 2019 года мужчина должен был выплачивать алименты на троих детей. Однако с июня по август прошлого года он помощи детям не оказывал. Кроме того, мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов.
Общий долг по алиментам составил более 600 тыс. рублей.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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