Условный срок получил казанец, который избил соседа самокатом

Вынесли приговор 32-летнему жителю Казани, который избил своего соседа самокатом. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, 10 января 2022 года в подъезде дома по улице Железнодорожников казанец поссорился со своим соседом. Конфликт перешел в драку, во время которой мужчина схватил детский самокат и ударил им соседа по голове.

На мужчину было заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Обвинение поддержала прокуратура Кировского района. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.