news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
4 декабря 2021  09:45
Полина Шевчук

Условный срок получил челнинец, ударивший полицейского за просьбу надеть маску

news_top_970_100

В Челнах вынесен приговор метному жителю, который ударил женщину-полицейского.

По данным горсуда, страж порядка увидела, как в магазин хочет зайти посетитель без маски. Полицейский сделала замечание мужчине и попросила надеть маску, однако он стал размахивать руками, материться и ударил правоохранителя.

Суд признал челнинца виновным и назначил ему наказание в виде полугода лищения свободы условно с таким же испытательным сроком.

#ударил полицейского
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное