Условный срок получил челнинец, ударивший полицейского за просьбу надеть маску

В Челнах вынесен приговор метному жителю, который ударил женщину-полицейского.

По данным горсуда, страж порядка увидела, как в магазин хочет зайти посетитель без маски. Полицейский сделала замечание мужчине и попросила надеть маску, однако он стал размахивать руками, материться и ударил правоохранителя.

Суд признал челнинца виновным и назначил ему наказание в виде полугода лищения свободы условно с таким же испытательным сроком.