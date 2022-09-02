Условный срок получил челнинец, который одолжил у приятеля Playstation и не вернул

Житель Набережных Челнов получил условный срок за то, что взял у приятеля игровую приставку и не вернул ее. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Набережночелнинского районного суда.

В мае этого года челнинец попросил у приятеля Playstation и обещал через некоторое время вернуть. Хозяин приставки ждал возврата несколько месяцев. Когда понял, что его обманули, решил вернуть свою игрушку через суд.

В итоге желание поиграть в чужой Playstation обернулось для челнинца уголовным делом о мошенничестве. Дело рассматривалось в особом порядке, свою вину мужчина признал. Ему назначили год лишения свободы условно. Помимо этого, суд обязал его выплатить хозяину 26 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.