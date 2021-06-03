Условный срок дали бугульминцу, по вине которого случился пожар и погиб мужчина

В Бугульме осудили 33-летнего местного жителя, по вине которого случился пожар в жилом доме и погиб один из его жильцов, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в конце января в одном из жилых домов Бугульмы произошел пожар. В квартире на втором этаже загорелся диван, пожарные спасли из нее двоих человек. На пятом этаже спасатели обнаружили мужчину с признаками отравления угарным газом, позже медики констатировали его смерть.

Как выяснилось впоследствии, хозяин загоревшейся квартиры стал виновником пожара, уснув на диване с непотушенной сигаретой.

На него возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Свою вину он полностью признал. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.