Условия предоставления грантов сельским поселениям и ПГТ изменены в Татарстане

В Татарстане изменены условия предоставления грантов сельским поселениям и городским поселениям, образованным на основе поселка городского типа, не являющимся административными центрами муниципальных районов. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, иначе определены две из трех категорий поселков городского типа, в которых определяются победители грантового конкурса. Теперь речь идет о поселках с населением от 5 тыс. до 12 тыс. человек и более 12 тыс., а не о поселках с населением от 5 тыс. до 11 тыс. человек и более 11 тыс.

Кроме того, если прежде победитель конкурса среди сельских поселений мог вновь участвовать в конкурсе через три года, то теперь это право появится у него уже через два года.

Размер грантов остался неизменным: 2 млн рублей для сельских поселений и 2,5 млн рублей — для городских, образованных ПГТ, которые не являются райцентрами.

Кроме того, из состава организационного комитета конкурса выведен исполнительный секретарь ассоциации «Cовет муниципальных образований Республики Татарстан» Александр Барышев, который был секретарем оргкомитета. Вместо него на эту должность назначен его заместитель в Совете муниципальных образований РТ Аркадий Семенычев.