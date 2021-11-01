В Татарстане изменились условия выдачи микрозаймов для самозанятых

В Татарстане упростилась схема получения кредита для самозанятых. Теперь жителю достаточно быть зарегистрированным в статусе самозанятого не менее одного месяца и вести бизнес на территории республики. Об этом сообщил журналистам генеральный директор НМК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Айдар Салихов.

«Мы внесли с сегодняшнего дня изменения. Раньше у нас действовало условие, что займы предоставляются самозанятым со сроком регистрации в данном статусе от шести месяцев, с сегодняшнего дня изменения — достаточно регистрации от одного месяца. Самозанятые могут получить микрозаймы на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от трех до 24 месяцев. Ставка максимальная до 5,5% годовых. До 100 тыс. рублей без обеспечения, в остальных случаях условия залогового обеспечения просчитываются индивидуально», — отметил он на пресс-конференции о дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости Covid-19.

Микрозаймы для татарстанских самозанятых начали выдаваться с 1 декабря 2020 года. Они стали одной из программ поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. Поддержка татарстанских самозанятых оказывается по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также сообщалось, что у предпринимателей есть возможность воспользоваться поручительством Гарантийного фонда в размере 50% от суммы микрозайма. Заявки на микрозаймы принимает как «Фонд поддержки предпринимательства РТ», так и МФЦ.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.