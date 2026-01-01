Условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения изменились в России

С сегодняшнего дня в России изменяются условия для бизнеса, работающего на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах налогообложения. Порог годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС, будет поэтапно снижаться. Об этом сообщает РИА Новости.

С 2026 года он составит 20 млн рублей, в 2027 году – 15 млн, а с 2028 года – 10 млн рублей. Снижение порога направлено на борьбу с распространением схем дробления бизнеса.

Таким образом, компании на УСН, чей доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, с 2026 года обязаны исчислять и уплачивать НДС. Те же, чьи доходы не превышали эту сумму, освобождаются от налога автоматически.

Специальные налоговые ставки 5% и 7% сохраняются, однако обновлены их лимиты. В 2026 году ставка 5% будет применяться при годовом доходе от 20 млн до 272,5 млн рублей, ставка 7% – при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.

Кроме того, лимит дохода для применения УСН в 2026 году увеличен с 450 млн до 490,5 млн рублей. Лимит доходов за 9 месяцев 2026 года для перехода на УСН с 1 января 2027 года вырастет с 337,5 млн до 367,875 млн рублей.