«Условие стабильного развития»: в Казани эксперты обсудили роль теологии в образовании

Фото: Салават Камалетдинов

В столице Татарстана открылась международная научно-практическая конференция, посвященная роли теологии традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России. Участниками обсуждений стали представители ведущих конфессий республики и органов власти, а также профильные эксперты федерального и международного уровней.

Модератором пленарной сессии стал председатель Совета по исламскому образованию России, ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета профессор Рафик Мухаметшин. Он отметил возрастающую значимость исламской теологии для развития общества.

«Эта наука дает возможность специалистам по основам ислама работать в различных сферах общественной жизни. Выпускники теологических факультетов имеют широкий спектр направлений работы: это и светские заведения, и государственные структуры, и многое другое. С этой точки зрения теология – очень важное направление образования», — объяснил Рафик Мухаметшин.

Фото: © Салават Камалетдинов

Его дополнила исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) Галина Теплых. По ее словам, столь значимое обсуждение не зря проводится именно на территории Татарстана — региона, который является примером достижения межконфессионального и межкультурного диалога.

«Теология является молодой отраслью научного знания, она активно растет, и на повестку дня выходят всё новые вопросы ее дальнейшего развития. На сегодняшний день главными вызовами в данной сфере является необходимость межкультурных, межэтнических и межрелигиозных диалогов, эффективное сглаживание противоречий», — рассказала Галина Теплых.

Фото: © Салават Камалетдинов

С точки зрения ислама теология не считается прямой шариатской наукой. Однако она является эффективным инструментом изучения самих основ религиозной сферы, отметил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Нынешний форум — это тоже хороший инструмент, позволяющий нам вживую обсудить актуальные вопросы и сверить часы. Очень важно, что он проходит именно здесь, в Татарстане. Наша республика является примером не только для страны, но и для остального мира в том, как нужно выстраивать межконфессиональные и межкультурные коммуникации во благо развития», — подчеркнул Самигуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов

Участникам конференции также зачитали обращение председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, президента НОТА митрополита Волоколамского Илариона. По его словам, Татарстан является одним из важнейших по экономическому и культурному потенциалу регионов страны.

«Этот регион является особым и для православных, и для мусульман, и для других религий и конфессий. В республике на протяжении веков мирно живут представители разных религий и культур, показывая всему миру образец цивилизации и духовных ценностей», — говорится в обращении Илариона.

По словам владыки, религиозное просвещение является действенным и эффективным инструментом профилактики экстремизма, играет важную роль в нравственном воспитании личности и укреплении мира между людьми, а также служит утверждению в обществе традиционных моральных ценностей.

Фото: © Салават Камалетдинов

Важность религиозного просвещения как основы стабильного развития общества в своем обращении к участникам симпозиума подчеркнул руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров. Поэтому обсуждение вопросов теологии и ее места в научно-образовательной среде актуально как для Татарстана, так и для всей остальной России, уверен он.

«Нынешнее время тесно связано с бурными изменениями в нашей жизни, и одним из трендов здесь является цифровизация. Изменениям подвергается в том числе и религиозная сфера. Однако новые технологии не меняют ключевые проблемы: это вопросы ценностей и морально-нравственных ориентиров общества. В этой связи образование и религия ищут выход из этой ситуации», — заметил в своем обращении Сафаров.

Он также добавил, что в этом плане Татарстан демонстрирует положительные тенденции, говорящие об успешной работе республики в данном направлении.